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30.01.20 17:00

Все школы Ужгорода закрывают на две недели на карантин, - горсовет

С завтрашнего дня в Ужгороде - карантин в школах. Такое решение сегодня приняли на заседании противоэпидемической комиссии Ужгородского городского совета.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ужгородского горсовета.

Приостановлены также занятия во всех внешкольных учреждениях: музыкальных и спортивных школах, кружках, секциях и т.д., не будут проводиться развлекательные и другие массовые мероприятия.

Детские сады будут работать, там будут проводить усиленные противоэпидемические и медико-санитарные мероприятия. Влажная уборка со средствами дезинфекции должно проводиться в городском общественном транспорте, комплекс мероприятий предусмотрен для заведений общественного питания.

Как отметил мэр Богдан Андреев, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде ухудшилась, эпидемический порог превышен. Отмечается, что среди всех заболевших - 804 детей до 17 лет (69,6%), среди взрослых заболеваемость выросла несущественно: 351 случай по сравнению с 305 за неделю, отмечается и постепенный рост показателя госпитализации.

Заболеваемость детей школьного возраста возросла в 1,8 раза: с 287 случаев за предыдущую неделю до 541 случая на этой неделе. Как сообщила начальник управления образования Ужгородского городского совета Наталья Мухомедьянова, по данным мониторинга на 30 января в школьных заведениях отсутствуют 3537 детей (20,7%).

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