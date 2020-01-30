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30.01.20 17:08

Кабмин одобрил законопроект о деятельности третейских судов, - Малюська

Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Министерством юстиции законопроект относительно совершенствования порядка образования и деятельности третейских судов.

малюська

Об этом инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы планируем создать эффективную систему третейских судов, что должно значительно разгрузить судебную систему, поскольку будет восстановлено доверие общества к третейскому разбирательству. Важно, что в законопроект включены предохранители, которые не позволят третейским судам способствовать или быть привлеченным к рейдерским действиям", - заявил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, проект Закона совершенствует порядок образования и деятельности третейских судов через усиление требований к организациям, при которых могут действовать постоянно действующие третейские суды, и расширяет полномочия органов третейского самоуправления в целях эффективного осуществления третейского разбирательства.

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Министр обратил внимание, что согласно представленному законопроекту деятельность постоянно действующих третейских судов, которые не обратятся в орган государственной регистрации в установленный срок, будет прекращена в судебном порядке.

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