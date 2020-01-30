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30.01.20 17:17

Восьмилетняя девочка умерла от туберкулеза: родители не лечили ее и заставляли ходить в школу, - СМИ

Неблагополучная семья живет в Каменке-Днепровской Запорожской области. После смерти школьницы туберкулез обнаружили еще у одного ученика.

больница

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

По словам соседей, девочка плохо чувствовала себя как минимум с сентября прошлого года. Учителя неоднократно отправляли ее домой лечиться, потому что ребенку становилось плохо на занятиях. Но уже через несколько дней родители приводили девочку обратно в класс.

К врачам родители обратились только когда девочка была в тяжелом состоянии.

"Ее принесли без сознания на руках. Туберкулезный менингит и туберкулез легких", - прокомментировала детский врач-инфекционист Каменско-Днепровской больницы Ирина Миронова.

Девочка умерла в реанимации через несколько дней.

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Родителям других школьников официальную причину смерти не сообщили. О туберкулезе те узнали из собственных источников. После обследования учащихся, туберкулез диагностировали еще и у шестиклассника.

Сейчас в ситуации разбирается специальная комиссия. Родители других школьников требуют разъяснений и полной дезинфекции школы.

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