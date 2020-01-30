Депутаты проверят на эффективность руководителей транспортных госпредприятий

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Шахов, комментируя увольнение руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, сообщает РБК Украина.

Напомним, Наблюдательный совет принял решение уволить Кравцова после заседания Межфракционного депутатского объединения под руководством Сергея Шахова, который выступил за техногенную и экологическую безопасность.

В рамках МДО депутаты неоднократно заслушивали отчеты железнодорожников о состоянии подвижного состава, а также устанавливали факты доведения "Укрзализныци" до нищеты и убытков.

Как известно, локомотивный парк "Укрзализныци" в критическом состоянии: изношенность составляет 98%, 3500 единиц техники работает еще с советских времен, 479 единиц нуждаются в ремонте. Средний возраст локомотивов – 39 лет, когда средний срок службы составляет 30 лет. Почему в "Укрзализныце" уделяют так мало внимания обновлению старых составов - еще один открытый вопрос.

"Это дешевле и перспективней (модернизация - ред.), - уверен Сергей Шахов - с учётом того, что через 20-30 лет на рынке появятся еще более производительные локомотивы, чем тем, которые сейчас покупает УЗ. Deutsche Bahn сейчас ориентируется на модернизацию своего локомотивного парка, хочет сокращать употребление электроэнергии и продолжить срок эксплуатации поездов на 15 лет. Почему у нас сегодня нет инструкций для модернизации предприятий УЗ и отрасли в целом?", - задается вопросом нардеп.

"Мы отправили депутатские запросы Президенту Украины, Премьер-министру и профильным правоохранительным органам - и нас услышали, профильные министерства и лично Президент ведет работу по решению затронутых нами вопросов. Результат есть - руководитель УЗ уволен. Модернизация и сохранение рабочих мест должно стать основой экономической безопасности страны", - резюмировал Сергей Шахов.

Какие будут сделаны выводы после рабочей встречи, станет известно через месяц - депутаты планируют еще раз заслушать представителей "Укрзализныци".