Правоохранители разоблачили на Сумщине "нефтяной" конвертцентр, ущерб от которого составил 8,4 млн

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, общая сумма нанесенного ущерба государственному бюджету действиями группы лиц составляет не менее 8,4 млн грн.

Во вторник, 28 января, проведено 9 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства, в их офисных помещениях и автомобилях. В ходе указанных следственных действий изъято 9 печатей предприятий, задействованных организаторами в схеме минимизации налогов, 640 тыс. грн, свыше 4 тыс. евро и 6 тыс. долларов США, прибор для счета наличности, 215 тыс. л дизельного топлива, 30 тыс. л бензина А-92, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.

Сейчас досудебное следствие по факту уклонения от уплаты налогов продолжается (ч. 3 ст. 212 УК Украины), в суд направлено ходатайство о наложении ареста на вещественные доказательства - 113 банковских счетов 11 предприятий, задействованных в схеме, открытые в 17 банках, а также на 52 счета, открытые в Государственной казначейской службы Украины, на которых находятся суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС.

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