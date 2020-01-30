5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Об этом написал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, крупнейшими должниками по зарплате являются:

- АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы) - 251 млн грн,

- ЧАО "Азовобщемаш" (Мариуполь) - 221 млн грн,

- ГП "Южный машиностроительный завод" (Днепр) - 134 млн грн,

- ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" (Киев) - 53 млн грн,

- ГП "Угольная шахта "Краснолиманская" (Донецкая область) - 30 млн.





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"По ситуации с должниками: это нужно немедленно менять. В ближайшие дни я собираю совещание с руководителями этих предприятий. Мы полностью решить вопрос невыплат. Люди должны получить свои законо заработанные деньги. Совещание будут транслировать на своей странице", - пообещал Милованов.

Он отметил, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. По словам министра, они должны не только предоставлять детям работников билеты на новогодние елки, но и заниматься реальной защитой сотрудников от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат.

"Что я прошу сделать человека, если ему задерживают зарплату? Во-первых, проверить, есть ли на вашем предприятии профсоюз. Если да - обратитесь с жалобой к нему. Профсоюзы должны защищать право на оплату труда. Во-вторых, готовьте обращение в суд. Не надо этого бояться, это современный способ защитить себя", - написал Милованов.

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Также, по его словам, следует обратиться в Госслужбу по вопросам труда.

"Обращайтесь в Гоструд с жалобами, и это нам позволит запустить формальный процесс решения вопроса от государства", - подытожил он.