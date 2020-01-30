В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил схему получения взяток от местных частных предпринимателей за согласование разрешительной документации на размещение наружной рекламы. Стоимость коррупционных услуг зависела от размеров, количества баннеров и места их расположения.

Задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения от местного бизнесмена заключительной части взятки - 24 тыс. гривен за размещение рекламного носителя на фасаде многоэтажного дома.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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