Разрабатывать вакцину, обмениваться информацией и поддерживать бедных, - ВОЗ обратилась к миру в связи со вспышкой коронавируса

По итогам заседания ВОЗ обратилась к мировому сообществу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Так, в ВОЗ отметили, что не все страны готовы к возможной встрече с коронавирусом. Организация призывает всех мировых лидеров принять меры для подготовки ко встрече с инфекцией.

Медики также призывают страны обеспечить бесперебойный обмен информацией, касающейся инфекции, ускорить совместную работу над созданием вакцины, увеличить финансовую поддержку бедных стран и сообществ богатыми.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе

Также мировое сообщество медиков обратилась ко Всемирному банку, Глобальному фонду для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, банкам регионального развития и Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации с просьбой оказывать финансовую поддержку странам с низким уровнем ресурсов, используя средства для оказания помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также на Цензор.НЕТ: Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения