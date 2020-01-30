В ЦОЗ объяснили, как носить маску, чтобы она защитила от вируса. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.
"Если вы решили использовать маску как индивидуальную защиту, то:
☑️ она должна покрывать нос и рот;
☑️ она должна плотно прилегать, без отступлений по краям;
☑️ заменить маску следует, как только она стала влажной;
☑️ не трогать центральную часть маски руками
☑️ не использовать маску повторно", — сказано в сообщении.
Кроме того, отметили в ЦОЗ, маску нужно носить людям с любыми респираторными симптомами. Это необходимо, чтобы не распространять инфекцию.
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В ЦОЗ также отметили, что передача коронавируса происходит от человека к человеку. Данных о том, что им могут заражаться домашние животные — собаки и коты — пока нет. Но после контакта с домашним любимцем все равно необходимо мыть руки с мылом.