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30.01.20 20:06

В ЦОЗ объяснили, как носить маску, чтобы она защитила от вируса. ИНФОГРАФИКА

Следует закрывать маской рот и нос, не касаться ее центральной части руками и менять ее, как только она станет влажной.

грипп,вирус,коронавирус

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

"Если вы решили использовать маску как индивидуальную защиту, то:

☑️ она должна покрывать нос и рот;

☑️ она должна плотно прилегать, без отступлений по краям;

☑️ заменить маску следует, как только она стала влажной;

☑️ не трогать центральную часть маски руками

☑️ не использовать маску повторно", — сказано в сообщении.

Кроме того, отметили в ЦОЗ, маску нужно носить людям с любыми респираторными симптомами. Это необходимо, чтобы не распространять инфекцию.

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В ЦОЗ также отметили, что передача коронавируса происходит от человека к человеку. Данных о том, что им могут заражаться домашние животные — собаки и коты — пока нет. Но после контакта с домашним любимцем все равно необходимо мыть руки с мылом.

В ЦОЗ объяснили, как носить маску, чтобы она защитила от вируса 01
В ЦОЗ объяснили, как носить маску, чтобы она защитила от вируса 02

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