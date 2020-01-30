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30.01.20 20:14

Дрон ОБСЕ обнаружил на Донбассе "Гвоздики" и "Жабы" оккупантов

Вооруженные формирования РФ продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода вооружения.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы штаба Операции Объединенных сил.

"В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 января 2020 года обнародована информация, что 27 января БПЛА малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области зафиксировал 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи населенного пункта Богдановка и 2 буксируемые гаубицы (вероятно, Д-30 "Жаба", 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка", — сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей, добавили в штабе.

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Дрон ОБСЕ обнаружил на Донбассе Гвоздики и Жабы оккупантов 01

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