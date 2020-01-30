Денисова обратилась к омбудсмену РФ по поводу медобследования арестованного крымского татарина Абдулгазиева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала в Фейсбуке.

"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить надлежащие условия содержания и провести полное медицинское обследование, по результатам которого предоставить квалифицированное лечение гражданину Украины Тофику Абдулгазиеву, в соответствии с п.10 и п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными", - написала Денисова в фейсбуке.

Она отметила, что провела в четверг встретилась с адвокатами крымских татар, незаконно удерживаемых на территории России и временно оккупированного Крыма - Лилией Гемеджи и Эмилем Курбединовим.

"Адвокат Тофика Абдулгазиева Эмиль Курбединов сообщил, что по возвращении его подзащитного в ту же камеру с клопами, блохами и тараканами - у Тофика появилось два новых укуса. Лилия Гемеджи рассказала о том, что при рассмотрении дел "Хизб ут-Тахрир" российские суды запрещают осуществлять любую фиксацию судебного процесса с помощью телефонов или других устройств", - рассказала Денисова.

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13 января Людмила Денисова сообщала, что у фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Тофика Абдулгазиева произошло заражение крови после укусов клопов и блох в СИЗО, и что он не получает надлежащей медицинской помощи. Тогда Денисова сказала, что он находится в психиатрической больнице. Также украинский омбудсмен просила Татьяну Москалькова о надлежащих условиях содержания, полный медосмотр и оказание квалифицированной медицинской помощи для Абдулгазиева.

Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма 19 декабря 2019 оставил под арестом четырех фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Тофик Абдулгазиев, Рустем Шейхалиев, Осман Арифмеметов и Сеитвели Сейтабдиев останутся под арестом до 15 февраля 2020 года. Заседание проходило в закрытом режиме, без участия Османа Арифмеметова и Тофика Абдулгазиева.

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