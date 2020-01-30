Результат борьбы с незаконными АЗС и коммуникаций с участниками рынка - за месяц цена на топливо снизилась на 2 грн, - Гончарук

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания с руководителями ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Что изменилось в простых цифрах? Например, ежедневные расходы украинцев на топливо уменьшились на 16,5 млн грн, или на 511 млн грн в месяц ", - сказал премьер-министр. Он добавил, что официальные продажи горючего увеличились на 6% за месяц.

"Это означает, что увеличилось и количество налогов, которые платят в бюджет. В отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской, объемы продаж топлива увеличились на 15%. Еще в трех: Винницкой, Днепропетровской и Черкасской - на 14%", - пояснил глава правительства.

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Премьер-министр добавил, что совместно с правоохранителями и органами контроля отработали почти 4 тыс. нелегальных АЗС по всей стране. Часть закрыли, другая часть - получили лицензии на официальную работу.

"Работа в этом направлении активно продолжается. Отдельно хочу обратить внимание. Мы знаем о путях попадания нелегального топлива на рынок. Мы видим все изменения на рынке, поэтому закрыть АЗС на одной улице и открыть на соседней - не получится. "Серым" и "черным" рынкам не место в Украине! ", - отметил Гончарук.

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