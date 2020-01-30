Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав

Об этом на брифинге 30 января сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".



"Такая вероятность является средней. На самом деле это цена глобализации, поскольку 50 тыс. человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинами, ни стопроцентными мерами. Мы должны обеспечить прежде всего потенциал страны по готовности, по диагностике, по быстрому выявлению и по максимально быстрой локализации этого случая, если он будет", – сказал он.



Кузин отметил, что в Украине по состоянию на 30 января нет подтвержденных случаев заболевания новым вирусом.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.