Во Львове киберполиции разоблачила застройщика в мошеннических схемах на 48 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Киберполиции установила: мужчина не имел никакого разрешительного документа на строительство. Однако в сети интернет создал вебресурс для продажи квартир. На нем он разместил всю информацию о планировке квартир, визуализацию дома и несуществующие разрешительные документы. Информация о продаже квартир также массово размещалась в сети интернет.

Цена квартиры, установленая ​​застройщиком, была значительно ниже среднерыночной. Поэтому желающих инвестировать деньги в строительство оказалось немало. Обязательным условием покупки квартиры была 100% предоплата. Для работы с клиентами была организована работа трех офисов во Львове, где застройщик заключал договора купли-продажи с клиентами.

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Фактически строительство началось, но на определенном этапе было заморожено. Таким образом пострадали около сотни граждан, вложив деньги, они не получили обещанных квартир. Злоумышленнику удалось заработать более 48 млн гривен.

Киберполиции провела обыски по месту расположения офисных помещений и в доме фигуранта. По результатам изъяты документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

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Директору уже объявлено о подозрении по ч. 3 и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Ему грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества. Сейчас по решению суда мужчину взят под стражу с возможностью внесения залога.