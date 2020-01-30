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30.01.20 21:59

В офисе Зеленского засекретили журнал посетителей. Журналисты сняли в ОП люстрированных экс-чиновников - расследование "Схем". ВИДЕО

Несмотря на обещания Владимира Зеленского по публикации списков посетителей Банковой, в Офисе президента официально отказались предоставить журналистам такой перечень визитеров, объяснив это конфиденциальностью. Таким образом, у Зеленского продолжили практику его предшественников - Петра Порошенко и Виктора Януковича, когда имена гостей президентского Офиса засекречивали, отказывая в информации, что позволяет первым лицам государства проводить встречи с олигархами, лицами с сомнительной репутацией, незамеченным для общественности.

В офисе Зеленского засекретили журнал посетителей. Журналисты сняли в ОП люстрированных экс-чиновников - расследование "Схем". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в репортаже программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") - "Зеленый свет на Банковой".

"Ведение рабочих журналов (журналов посетителей) ... является вспомогательным документом для удобства работы сотрудников Службы охраны при допуске посетителей", - говорится в ответе за подписью в.и.о. руководителя департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины Тамары Козицкой.

На Банковой отметили, что "информация о посетителях является конфиденциальной" и также отказались предоставить по запросу инструкцию, которая определяет порядок допуска к Офиса президента, отметив, что такой документ "содержит информацию с ограниченным доступом".

В офисе Зеленского засекретили журнал посетителей. Журналисты сняли в ОП люстрированных экс-чиновников - расследование Схем 01

В течение нескольких месяцев - в октябре, ноябре и декабря 2019 года - съемочной группе "Схем" удалось зафиксировать среди визитеров Офиса президента родственников президентских помощников, друзей Владимира Зеленского с "95 квартала", бизнесменов - среди которых Андрей Ваврыш и Алексей Вадатурский, антикоррупционеров, судей и люстрированных должностных лиц времен президента Януковича и из правительства Азарова.

Также ранее "Схемы" показали, как бывший председатель Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский посещает Офис президента. После победы Зеленского на выборах он стал регулярно прилетать в Украину и наведываться на Банковую.

Кроме того, журналисты сообщали, что вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

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