Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.01.20 00:12

Система закупок Prozorro получила международную награду

Электронная система публичных закупок Prozorro получила международную награду от глобальной учебной платформы для мировых правительств Apolitical.

Система закупок Prozorro получила международную награду

Украинская система получила награду в категории Doing More with Less (примерно можно перевести как "Делать больше с меньшими ресурсами"), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Радио Свобода.

Система публичных закупок Prozorro была создана в 2015 году. Как сообщается на ее сайте, по состоянию на начало 2020 года она помогла сэкономить на торгах 100 млрд гривен.В 2016 году стартовал проект "Prozorro.Продажи", с помощью которого продают имущество неплатежеспособных банков, государственных и коммунальных предприятий.

Организаторы награды Apolitical отмечают, что проект с бюджетом в 100 тыс. долларов и небольшой командой принес прибыль на 500 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За четыре года работы ProZorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд грн, - Милованов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100