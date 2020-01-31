Активисты пикетировали кинофестиваль в Днепре, который проходит при поддержке УПЦ (МП)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Среди них были представители общественных организаций, ветераны боевых действий на Донбассе, родители погибших военных, волонтеры.

По словам участницы акции Людмилы Кострюковой, пикетчиков возмутило то, что среди фильмов-участников фестиваля 10 фильмов производства России и только один - украинский.

"Есть хорошие украинские фильмы, например," Миф "об участнике АТО - известном оперном певце. Но они не предложены для просмотра. Перед началом была провокация: нас не пропускали в здание некие "титушки". Только потому, что мы говорим на украинском языке. Язык как идентификатор", - сказала она в комментарии Радио Свобода.

Участники акции также возмущались названием одного из фильмов, предложенных для просмотра - "Герой империи". Один из активистов требовал от организаторов показать лицензионные разрешения на прокат фильмов в Днепре.

Организаторы кинофестиваля заявили, что фильмы программы - вне политики. Среди лент-участниц есть фильмы из Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.

"Мы не для этого здесь собрались. Мы сейчас говорим о кино, о режиссерах, это художники. Мы не говорим о войне, потому что война - это тема, которая всем болит ", - сказал протоиерей УПЦ (МП) Игорь Собко.

Часть пикетчиков, оставив за дверью плакаты, смогла попасть в зрительный зал, чтобы, по их словам, проконтролировать, не содержат фильмы пророссийскую пропаганду. Там они сразу после объявления начала фестиваля спели гимн Украины.

В то же время другая часть пикетчиков блокировала вход в здание, не пропуская часть зрителей.

В полиции заявили, что в целом акция была мирной.