Ясько о голосовании Левочкиной за возвращение российской делегации в ПАСЕ: Ни я, ни кто другой не может ее исключить

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава украинской делегации Елизавета Ясько.

"Относительно Левочкиной в делегации в ПАСЕ или всем кто спрашивает "почему Ясько не исключает Левочкину из делегации за ее голосование в ПАСЕ".

Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех фракций парламента. Это является обязательным принципом при формировании делегации и если это условие нарушается - полномочия делегации не утверждаются. Ни я, ни кто другой не вправе включать или исключать кого-то из делегации. Так как на работу в парламентских ассамблеях делегируют своих представителей политические партии, которые сами определяются с кандидатами, которые представляют их политическую силу и аудиторию избирателей.

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Общеизвестно, какую политическую силу госпожа Левочкина представляет, и какую политику эта сила проводит", - написала она.

Также Ясько подчеркнула, что в соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению, а делегация формируется из всех парламентских сил.

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"Я не буду давать оценку поступку госпожи Юлии, это дело ее партийных боссов и избирателей. Отмечу, что остальные 11 членов делегации, в том числе и я, проголосовали против всех решений по возврату России в ПАСЕ. Считаю именно такую ​​позицию политически, юридически и морально правильной", - резюмировала председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

Как сообщалось ранее, полномочия РФ в ПАСЕ были подтверждены в полном объеме. Член украинской делегации Левочкина голосовала в поддержку РФ.