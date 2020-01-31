602 населенных пункта в двух областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов утра 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточеннымы 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская - 162", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечены 487 работников и 366 единиц техники.