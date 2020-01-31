Мне не известно о договоренности о новом обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, - российский омбудсмен Москалькова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом Москалькова сказала российским журналистам в Страсбурге.

"Как показывает практика, с началом работы относительно обмена гражданами между двумя государствами есть договоренность двух президентов. Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало", - сказала она.

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Как сообщалось, 23 января Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.