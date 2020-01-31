Среди задержанных за попытку дать $5 млн взятки главе ФГИ луганский бизнесмен Виталий Колесников, - СМИ

29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали троих человек при попытке дать взятку главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. За годовое "вознаграждение" в $5 млн в год злоумышленники предлагали главе ФГИУ назначить своего человека на должность директора Одесского припортового завода (ОПЗ), который должен был "способствовать сотрудничеству завода" с фирмами Нира и Всеукраинская энерго компания (ВЭК). Среди задержанных – луганский бизнесмен Виталий Колесников, рассказали собеседники LIGA.net в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

По версии НАБУ, в ноябре знакомый главы ФГИУ, некий "Сергей", в сговоре с представителем и владельцем компаний Нира и ВЭК, предложил Дмитрию Сенниченко взятку в размере $5 млн в обмен на увольнение руководства ОПЗ и назначение "своего" директора.

Сенниченко тут же написал заявление в НАБУ и дальше действовал в связке с правохранителями.

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Злоумышленники предложили назначить новым руководителем ОПЗ некоего "Валерия". Сенниченко встретился с ним и обсудил условия "сделки". Всю сумму частями в течение года должен был выплатить "Виталий" – владелец обеих компаний, говорят в НАБУ.

Затем завод должен был продлить договор с ВЭК на производство карбамида, заключенный в 2017 году.

"Согласно бюджету ВЭК на 2019 год и первое полугодие 2020 года в рамках договора с ОПЗ запланировано производство около 700 000 тонн карбамида и 60 000 тонн аммиака на сумму более 7 млрд грн, - отмечатся в видеоролике НАБУ. – Запланированная оплата услуг по давальческой переработке [для завода] … около 1 млрд грн".

С ноября глава ФГИУ, по данным НАБУ, четырежды встречался по этому вопросу с Сергеем, Валерием и Виталием. 29 января детективы НАБУ арестовали их при попытке дать первую часть взятки в размере $50 000.

Теперь им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Короткая стенограмма разговоров (самое важное):

6 декабря, встреча главы ФГИУ с Сергеем и Валерием:

- Валерий: "Мы готовы участвовать, вот сейчас зайти и запуститься, но мы не хотим видеть вот этих людей (и.о директора ОПЗ Щ. – НАБУ), которые там в руководстве".







27 декабря, встреча главы ФГИУ с Сергеем и Виталием:

- Виталий: "Я сейчас больше за "Ниру" прошу. Потому что "ВЭК" говорят, что там политически…

- Сенниченко: Компания ВЭК и УСПП (Украинского союза промышленников и предпринимателей – Ред.).

- Виталий: УСПП – это просто аббревиатура. Мы просим за компанию "Нира"…

- Сенниченко: Так в чем, собственно предложение?

- Виталий: Предложение: если есть возможность, поменять директора (ОПЗ – НАБУ) и дать работать нашим трем компаниям.

- Сергей: ... и будет прибыль. Будет все.

- Сенниченко: У нас же будет конкурс и в нем нужно будет принимать участие. Я не могу "дать работать".

- Сергей: Суть в том, что если мы беремся поменять директора (ОПЗ – НАБУ) и заводим их на завод, то они готовы вот это… (показывает на пальцах число пять – Ред.)

- Сенниченко: Пять чего?

- Сергей: Пять миллионов долларов.

...

- Сергей: Возьмем деньги, положим в ячейку, закроем в банке в каком-то - да и все.

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27 января, встреча главы ФГИУ с Виталием:

- Виталий: Мы договорились следующим образом: вы завтра, к примеру, сводите меня с директором, он подписывает с нами договор. Через 10 дней 400 000 завезу… чтобы мы зашли на завод. Как только мы зашли на завод, я 400 000 долларов каждый месяц вам буду передавать.

- Сенниченко: Сережа озвучивал, что как бы авансом, ну можно там…

- Виталий: … ну хорошо, даже через два дня, когда мы зайдем, давайте авансом. Чтобы мы это видели. Чтобы поменяли директора на нашего… и я подписал договор… готов отдать, аванс десятку, ну 100 000.

- Сенниченко: … вы тогда с Сергеем все согласуете… Он мне показывал бумагу, где было написано, что за содействие есть пятерка.

- Виталий: Мы можем вот так: в момент подписания договора и замены директора, в этот же день, вы получаете первый аванс - это 100? И через две недели – еще 300…. Ну это первый месяц так будет.

Фамилии задержанных в НАБУ раскрывать отказались. По информации собеседников издания в правоохранительных органах, один из них - луганский бизнесмен Виталий Колесников, почетный президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

Эти данные косвенно подтверждаются информацией об учредителях компаний-фигурантов и истории взаимоотношений одной из них с ОПЗ.

Сын Колесникова Виталий, согласно реестру Opendatabot, до ноября 2018 года числился владельцем компании ВЭК, затем она перешла к Галине Семиряжко (у нее 50% акций), Александру Гвоздецкому (25%) и Николаю Блошко (25%).

В госреестре Минюста Блошко также значится директором и единственным собственником компании "Нира", которую упоминали фигуранты ролика.

У ОПЗ и ВЭК непростая история взаимоотношений. В декабре 2017 года ВЭК Колесникова заключила контракт с заводом, получив возможность на его мощностях перерабатывать свой газ в аммиак и карбамид.

В рамках соглашения с января 2018 года компания должна была поставлять до 60 млн кубометров газа в месяц, загрузив мощности ОПЗ на 50%. Однако уже в апреле ОПЗ снова приостановил работу из-за нехватки газа. Официальная причина – ВЭК нарушила условия договора с Укртрансгазом о транспортировке газа на предприятие, объяснял Николай Щуриков в Facebook.

Уже в июле Генпрокуратура арестовала более 3000 тонн карбамида ВЭК, который находился на баржах вблизи ОПЗ, свидетельствует решение Печерского райсуда города Киева.

По версии прокуратуры, ВЭК вместе с заводом и компанией Одессагаз, "действуя по предварительному сговору", незаконно отбирала газ из подземных хранилищ газа Укртрансгаза в течение 2017-2018 годов.

Убытки от этой схемы в Укртрансгазе оценили в 500 млн грн. Это сделало Одесский припортовый завод наибольшим промышленным должником за газ в стране. С тех пор движения не было. Судя по судебному реестру, дело заглохло.

Суммарный долг ОПЗ перед НАКом в сентябре 2019 сократился с 2,3 до 1,9 млрд грн.



