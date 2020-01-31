Эстония осуждает попытки России переписать историю Второй мировой войны, - проект заявления парламента

Об этом сообщил председатель комиссии парламента по иностранным делам Марко Михкельсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проект нашего заявления подписали 73 депутата, представляющих все пять парламентских фракций. В этом смысле я рад, что по этому вопросу у нас намечается надежный консенсус", - сказал Михкельсон.

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Далее, по его словам, комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудит проект заявления на своем заседании, которое состоится, скорее всего, 11 февраля.

"Как представитель инициаторов этого заявления я хочу, чтобы были приглашены также работники не только министерств иностранных дел и образования и науки, а и сотрудники Института памяти, чтобы обсуждение этой темы было более разлогим. А голосование за проектом заявления в большом зале Рийгикогу, вполне вероятно, пройдет к очередной годовщине независимости ЭР, 19 или 20 февраля", - подчеркнул Михкельсон.

Напомним: для того, чтобы заявление было принято, достаточно одного чтения проекта соответствующего документа в эстонском парламенте.