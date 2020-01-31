​Набсоветы нужны, чтобы защитить госпредприятия от политического влияния и коррупционных схем, - Гвоздий

Об этом он сообщил УНИАН.

"Наблюдательные советы были созданы именно для того, чтобы обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий, соблюдением норм антикоррупционного законодательства, противодействовать отмыванию доходов, рейдерству и так далее", - отметил Валентин Гвоздий.

По его мнению, Государственные предприятия, особенно осуществляющие деятельность в энергетической отрасли, имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, его граждан.

"Одной из основных задач корпоратизации стала защита государственных предприятий от политического влияния. Внедрение Наблюдательных советов в таких особенных корпоративных структурах и наличие в их составе независимых членов, с которыми заключается контракт на 3 года, как раз и призвано стать юридической гарантией того, что при очередной смене власти, госкомпаниям не грозит институционный стресс. То есть, они и дальше смогут стабильно развиваться в соответствии с принятыми стратегиями и планами, выполняя свою главную функцию – защиту потребителя, обеспечивая его достаточным количеством ресурсов и при этом генерируя прибыль", - добавил Гвоздий.

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Глава Набсовета "Укргидроэнерго" также акцентировал внимание на том, что Набсоветы имеют исключительные полномочия, как то принятие решения о проведении очередных и внеочередных общих собраний, избрание и прекращение полномочий главы и членов исполнительного органа, осуществление контроля за своевременным предоставлением отчетов о деятельности предприятия, избрание аудитора для проведения проверки и прочее.

Таким образом, считает он, Наблюдательные советы являются механизмом, обеспечивающим работу системы сдержек и противовесов. Другими словами, если один субъект пытается завладеть функциями и полномочиями другого субъекта, то в распоряжении последнего есть закрепленный законом и уставом инструмент противодействия.