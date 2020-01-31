Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не связываю поддержку команды Зеленского с тем, что она (Кудерчук. - Ред.) стала руководителем Госкино", - сказал Бородянский, отвечая на вопрос, правдива ли распространенная в соцсетях информация о том, что новый руководитель Госкино поддерживала команду действующего Президента, и связано ли это с ее назначением на должность.

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Министр напомнил, что кандидатов на должность председатель Госкино отбирало Национальное агентство по вопросам государственной службы, а уже с поданными ему кандидатами были проведены собеседования и правительство определилось с победителем.

"Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, которые подаются на государственную службу. Из тех людей, которые были поданы на государственную службу, Кабинет Министров назначил Марину руководителем службы", - заметил чиновник.

В то же время, говоря в целом о конкурсах на должности государственной службы, Бородянский не исключил изменения подхода к их проведению.

По его словам, конкурсы и критерии оценки являются общими, "они дают очень странный результат".

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Как сообщалось, Кабинет министров 29 января принял решение о назначении на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Марины Кудерчук.