НАБУ объявило подозрение экс-главному архитектору Киева и гендиректору компании-застройщика. Подозревают в нанесении 9,3 млн грн убытков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

Как установило следствие, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду ООО. Предприятие должно построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы № 130. Для соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа № 130 и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации указанного проекта.

По его условиям ООО возвел коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратил строительство из-за отсутствии средств. При таких условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщиком. Согласно этому договору ООО и компания-застройщик обязывались вместе завершить реализацию проекта.

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Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года. До этого уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ. Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы № 130 г. Киев.

Отметим, что генеральный директор компании-застройщика уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается.

В ведомстве также подчеркнули, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.