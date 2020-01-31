Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала золото Кубка мира. ФОТО

Об этом сообщает НОК Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ирина Деха в весовой категории до 76 кг на соревнованиях в Риме подняла в рывке 106 кг и 130 кг - в толчке, что позволило ей получить золотую награду.

"Поздравляем украинку Ирину Деху с победой на Кубке мира по тяжелой атлетике в Риме. Результат нашей спортсменки, выступающей в весовой категории до 76 кг, - 236 кг (106 - в рывке, 130 в толчке)", - говорится в сообщении.

Соревнования в Риме являются одним из этапов отбора на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония).

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