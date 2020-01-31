Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.01.20 10:12

Роддом "Лелека" аккредитован международной объединенной комиссией (Joint Commission International)

Роддом "Лелека" официально сообщил, что стал первым госпитальным заведением в Украине, который получил Золотую медаль качества JCI.

роддом,лелека

Joint Commission International (JCI) является авторитетным союзом по аккредитации медицинских учреждений по всему миру. Она была основана в 1997 году и на сегодняшний день сотрудничает с организациями здравоохранения в более чем 100 странах на пяти континентах. Уже аккредитовала около 21 000 медицинских учреждений в США и более 1500 больниц по всему миру.

Цель JCI - стимулировать постоянное улучшение работы медицинских организаций мира и их соответствие высоким требованиям, согласованным на международном уровне.

"Аккредитация осуществляется по инициативе медицинского учреждения, достигшего стандартов международного уровня. Готовясь к аккредитации, роддом "Лелека" просматривал и улучшал свои рабочие процессы. Это не был бюрократический процесс, а очередная ступень развития нашего медицинского учреждения", - отметил Валерий Зукин, генеральный директор роддома "Лелека".

Каждая медицинская организация, которая стремится соответствовать золотым стандартам качества JCI, должна пройти комплексную и строгую проверку экспертами Международной объединенной комиссии.

16-20 декабря 2019 такая проверка успешно состоялась на базе роддома "Лелека".

Подготовка к проверке стартовала в начале 2019 года.

В течение 2019 команда "Лелеки" перенимала опыт у коллег из европейских учреждений здравоохранения, приглашала консультантов и информировала о своих шагах по внедрению и адаптации международных стандартов к процессам работы родильного дома.

"Аккредитация JCI обеспечивает медицинские учреждения процессами, которые способствуют совершенствованию в различных областях: от повышения уровня образования персонала до демонстрации ведущих практик в условиях больницы, - сказал Пол Чанг, вице-президент по аккредитации, стандартов и измерений JCI. - Мы благодарны команде роддоме "Лелека" за их усилия стать медицинским учреждением международного уровня, за преданность своей миссии в предоставлении качественной медицинской помощи и в организации безопасности пациента в медицинском учреждении".

Что такое Золотая медаль подтверждение качества (Gold Seal of Approval®) от JCI?

Аккредитация JCI рассматривается как золотой стандарт качества в здравоохранении в мире. Организация здравоохранения, которая соответствует строгим стандартам JCI, может с гордостью продемонстрировать Золотую медаль подтверждения качества как знак этого высокого достижения.

Роддом Лелека аккредитован международной объединенной комиссией (Joint Commission International) 01

Что учитывается при аккредитации JCI?

Оценка медицинского учреждения осуществляется по нескольким параметрам:
• качество медицинских услуг;
• безопасность пациентов;
• постоянное совершенствование медицинского учреждения.

Получение Gold Seal of Approval® первым госпитальным заведением в Украине является мощной мотивацией для всей команды роддома "Лелека" поддерживать и совершенствовать достигнутые результаты.

В чем заключаются особенности строжайшей в мире аккредитации медицинских учреждений?

Международные правила JCI адаптированы к национальным стандартам системы здравоохранения с учетом специфики различных культур и ментальностей. Эти правила разрабатывались международной рабочей группой годами и постоянно обновляются.

"В процессе аккредитации лечебного учреждения осуществляется всесторонняя детальная проверка, проверяется все - от дипломов врачей и маркировки лекарств до мер пожарной безопасности. Особое внимание уделяется правам пациента и их реализации.

И, самое главное, аккредитация JCI - это не статический процесс, а целая программа постоянного совершенствования и развития, process in transition.

Как это просто объяснить? У вас есть куча индикаторов деятельности. Из них вы выбираете главные для оценки качества медицинской помощи, анализируете с определенной периодичностью и стремитесь улучшить. Нет улучшения - это не JCI ", - отметил Валерий Зукин, генеральный директор роддома "Лелека".


Сам процесс подготовки к аккредитации меняет систему мышления медицинской организации. На все, что происходит в клинике, медицинский персонал начинает смотреть глазами пациента, анализирует все этапы лечения и заблаговременно выявляет возможные риски.

Если медицинское учреждение хочет быть престижным, заботится о своем имидже, он обязательно должен пройти эту аккредитацию и подтверждать ее раз в три года. Для американских медицинских учреждений это уже часть культуры.

Какие преимущества для украинских пациентов предоставляет медицинское учреждение, придерживается аккредитационных норм JCI?

• гарантия полной безопасности;
• уверенность в том, что качество медицинской помощи в "Лелеке" соответствует самым строгим международным стандартам;
• использование современных методов лечения с доказанной эффективностью;
• инфекционная безопасность и ее контроль;
• четкая система менеджмента и предотвращения рисков;
• безопасная система хранения медикаментов;
• эффективное управление и обращение информации;
• постоянное совершенствование качества медицинской помощи и обслуживания;
• высокие требования к квалификации врачей и медицинского персонала;
• соблюдение требований к безопасности здания и медицинского оборудования;
• информационная и образовательная поддержка пациентов;
• пожарная безопасность.

Роддом Лелека аккредитован международной объединенной комиссией (Joint Commission International) 02

Какие международные аккредитации медицинских учреждений и почему роддом "Лелека" выбрал JCI?

Аккредитация JCI - это золотой стандарт в мире, поэтому роддом "Лелека" сделал свой выбор в пользу JCI без сомнений.

Среди следующих за авторитетом аккредитаций можем выделить:
• Joint Commission International (JCI) out of the USA;
• Accreditation Canada;
• QHA Trent out of the United Kingdom;
• Australian Council on Health Care Standards International in Australia.

Какие дальнейшие шаги роддом "Лелека" планирует сделать по улучшению качества медицинской помощи и безопасности пациентов и сотрудников?

"Роддом "Лелека" поставил перед собой новую цель на следующие три года: достичь подтверждение высокого качества нашей медицинской помощи, получив как минимум по трем направлениям медицинской помощи подтверждения специализации Clinical Care Program Certification от организации Joint Commission International. И, самое главное: каждый пациент, пришедший в "Лелеку", должен выйти из нас с чувством высокого уровня безопасности и качества медицинской помощи", - отметил Валерий Зукин, генеральный директор роддома "Лелека".

 Новость публикуется на правах рекламы

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100