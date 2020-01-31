Турчинов предлагает созвать заседание СНБО из-за демографического кризиса

Об этом говорится в письмах, которые Александр Турчинов адресовал Президенту, руководству Верховной Рады, Премьер-министру Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.



По словам координатора Собора, согласно данным электронной переписи, проведенной правительством в конце прошлого года население Украины составляет 37млн 289 тыс. человек: "Это свидетельствует, что за последние годы население Украины уменьшилось почти на 11000000".



Александр Турчинов отмечает, что наше государство переживает демографический кризис: "Смертность вдвое больше, чем рождаемость, все больше усиливается трудовая миграция, растет статистика разводов, Украина занимает первое место в Европе по уровню детского алкоголизма, около 100 тыс. граждан умирают ежегодно от последствий курения . По неофициальным данным, в Украине насчитывается несколько миллионов наркоманов, более полумиллиона больных ВИЧ, ежегодно происходит около 10 тыс. самоубийств, более 100 тыс. наших сограждан ежегодно заболевают онкологией". "Такие темпы сокращения населения Украины угрожают национальной безопасности и вообще существованию украинской нации", - говорится в письме.



"Однако, - отмечает Александр Турчинов, - вместо того, чтобы срочно создать центральный орган исполнительной власти по вопросам семьи и демографии, внедрять просемейные программы для подготовки молодежи к семейной жизни, обучение молодежи ответственному отцовству, обеспечить увеличение помощи при рождении ребенка и создание условий для самореализации молодежи, происходит кампания по разрушению остатков семейной политики".

Александр Турчинов отмечает, что в структуре центральных органов исполнительной власти в настоящее время практически отсутствует единый координационный центр с соответствующими полномочиями, "который бы мог организовывать, формировать, направлять и координировать работу различных органов исполнительной власти в контексте выполнения задач, которые предусматривает семейная и демографическая политика".

Координатор Всеукраинского Собора призвал Президента Украины безотлагательно провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное демографическому кризису и депопуляции в Украине, угрожающим национальной безопасности страны, по результатам которого принять неотложные решения, направленные на преодоление существующей кризисной ситуации.



По словам Александра Турчинова, необходимо безотлагательно принять решение относительно:

повышения размера единовременного пособия при рождении детей;

повышения размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан (детских домах семейного типа, приемных семьях и т.д.);

расширения льгот и установления дополнительных целевых выплат многодетным семьям;

создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за разработку и реализацию государственной семейной политики;

обеспечения повышения эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по защите прав и законных интересов детей, защите семейных ценностей и института семьи и тому подобное.