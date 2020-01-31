Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.01.20 10:47

Украина и Великобритания начнут переговоры по безвизу через год, - посол Симмонс

Украина и Великобритания начнут визовые переговоры через год. После них состоятся торговые переговоры.

Украина и Великобритания начнут переговоры по безвизу через год, - посол Симмонс

Об этом рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в эфире "Сниданка с 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы подойдем к концу этого периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении (относительно виз - Ред.) с Украиной и будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры и торговые и другие с украинским правительством. Но это будет позже", - отметила посол.

По ее словам, президент Владимир Зеленский издал указ об отмене виз для британцев из-за того, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом ЕС, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.

"Вопрос безвиза - это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ - это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений, если вы будете ехать в Британию из Украины, то вам нужно будет получить визу", - сказала Симмонс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Brexit: Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100