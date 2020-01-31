СММ ОБСЕ зафиксировала возле Бугаевки и Миусинска 7 единиц РСЗО террористов, размещенных с нарушением линии отвода, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 30 января 2020 обнародована информация, что 24 января в неподконтрольных правительству Украины районах Луганской области представители Миссии с помощью воздушного наблюдения зафиксировали 7 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также более 100 единиц вооружения за линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения", - сказано в сообщении.

Так, на полигоне возле населенного пункта Бугаевка зафиксированы 4, а вблизи населенного пункта Миусинск 3 реактивных системы залпового огня (неустановленного типа), которые были размещены с нарушением линий отвода.

На полигонах возле населенных пунктов Бугаевка и Мирное, а также вблизи населенного пункта Миусинск зафиксирован 41 танк, 27 единиц артиллерии, 39 единиц буксируемой артиллерии. Вместе с тем отмечается, что типы вооружения представителям Миссии установить не удалось. Указанное вооружение было размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

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Кроме того, в тот же день на полигоне возле населенного пункта Бугаевка зафиксировано 14 единиц артиллерии и 18 единиц буксируемой артиллерии или минометов. При отсутствии информации о калибре этого вооружения установить, было ли оно размещено с нарушением линий отвода, представителям миссию не удалось.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности", - говорится в сообщении.