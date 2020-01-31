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31.01.20 11:05

Евросоюз обеспокоен, что Красный Крест до сих пор не имеет полного доступа к заключенным в ОРДЛО

Евросоюз обеспокоен, что, несмотря на предварительные договоренности, МККК до сих пор отказано в полном и безусловном доступе к удерживаемым лицам на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса.

Евросоюз обеспокоен, что Красный Крест до сих пор не имеет полного доступа к заключенным в ОРДЛО

Об этом говорится в заявлении, обнародованной делегацией Евросоюза во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, было долгожданным шагом в правильном направлении. Однако мы обеспокоены тем, что, несмотря на предварительные договоренности, Международному комитету Красного Креста до сих пор отказано в полном и безусловном доступе к удерживаемым лицам на неподконтрольных правительству территориях", - отмечается в заявлении.

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В Евросоюзе призвали предоставить МККК "полный, безопасный и беспрепятственный доступ к заключенным по всей территории Украины".

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