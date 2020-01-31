Помпео и Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между Украиной и США, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Повестка дня встречи с глазу на глаз и переговоров в составе делегаций охватил вопросы двустороннего политического и практического взаимодействия между Украиной и США. Главное внимание во время переговоров уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинского-американского стратегического партнерства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом контексте Вадим Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Помпео возложил цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО

Майк Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме, практическим подтверждением чему стало введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму. Наряду с этим американская сторона особый упор сделала на важность сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине.

Стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.