Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового коронавируса, - Центр общественного здоровья

"Мы ожидаем поставки тест-систем. Получили подтверждение у компании-производителя, что системы находятся на финальном этапе тестирования. Первая поставка будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом мы сделали заказ четырех таких комплектов тест-систем",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кузина, тест-системы будут находиться в центральной референс-лаборатории, в случае необходимости они будут распределяться в регионы.

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Кузин отметил, что в настоящее время количество лабораторно подтвержденных случаев достигло 9,776 тыс., из них 213 – летальных. В 20 странах кроме Китая подтверждено 99 случаев заболеваемости новым коронавирусом, в трех странах зафиксировано передачу вируса от человека к человеку.

Он также подчеркнул, что "у 254 пассажиров и 15 членов экипажа рейса, который прибудет в пятницу в Киев из Китая, жалобы на состояние здоровья отсутствуют".