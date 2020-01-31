Минздрав готовит проект решений правительства в случае появления китайского коронавируса в Украине

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге 31 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С сегодняшнего дня в Министерстве здравоохранения готовится проект отдельных решений правительства в случае, если ситуация станет более критической и в Украине появятся случаи инфицирования коронавирусом китайского происхождения", - сказал Коваль.

Он добавил, что на сегодняшний день не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом китайского происхождения в Украине. В то же время в стране налажена система эпидемических оповещений.

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