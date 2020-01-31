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31.01.20 11:55

Германия подтверждает пятый случай коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Германия подтвердила пятый случай заболевания новым коронавирусом на юге страны, в Баварии.

Германия подтверждает пятый случай коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Баварии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что заразившийся мужчина работает там же, где и остальные четыре человека, которые контактировали с коллегой, приехавшей из Китая.

Также говорится, что тесты других сотрудников данной компании не дали положительный результат на вирус.

Около 110 человек, которые были в тесном контакте со всеми инфицированными пациентами, все еще проходят проверку на новый коронавирус.

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По состоянию на утро 31 января, ситуация с распространением коронавируса выглядит таким образом (отчет не учитывает 5-й случай заболевания в Германии).

Германия подтверждает пятый случай коронавируса 01

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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