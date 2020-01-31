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31.01.20 12:05

Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала украинскую власть не ограничивать работу медиа законом о дезинформации, который не соответствует международным стандартам прав человека.

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Об этом миссия сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что разделяют возмущение медиа-сообщества и общества о том, что нынешний законопроект о дезинформации не соответствует международным стандартам, может подрывать свободу медиа и привести к самоцензуре.

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"Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу. Более того, власти следует воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента", — говорится в сообщении.

В миссии подчеркнули, что бороться с дезинформацией и фейками нужно, но не путем ограничения свободы СМИ. Министерство культуры, которое разработало законопроект, должно придерживаться международных стандартов, продолжить публичное обсуждение проекта и обеспечить его открытость.

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Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН 01

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