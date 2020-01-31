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31.01.20 12:11

В "Борисполь" сегодня прибудет второй самолет с эвакуированными украинцами из Китая

В аэропорт "Борисполь" сегодня, 31 января, прибудет специальный рейс из Китая с 254 эвакуированными украинцами на борту.

самолет

Об этом во время брифинга сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

Кроме пассажиров на борту также находятся 15 членов экипажа. По словам Кузина, ситуация в самолете спокойная и никаких жалоб на здоровье не зафиксировано.

Он также сообщил, что, по состоянию на утро 31 января, ни одного подтвержденного заражения коронавирусом в Украине не было зарегистрировано.

"Но мы отслеживаем любые сообщения из областных лабораторных центров и больничной сети, которые могут быть связаны с подобными случаями", - сообщил Кузин.

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