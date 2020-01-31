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31.01.20 12:16

Министр транспорта Чехии Кремлик хотел потратить $17,5 млн на сайт, который волонтеры сделали за выходные. Его уволили

Министр транспорта Чехии Владимир Кремлик был уволен за завышение тендерной стоимости на создание новой онлайн-системы продажи автомобильных виньеток - платных разрешений на пользование междугородними дорогами в Чехии.

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Об этом сообщает Radio CZ, передает Цензор.НЕТ.

Так, министр транспорта хотел заключить контракт на 400 млн крон (около 17,5 млн долларов США) с компанией Asseco Central Europe. Но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что контракт был плохо подготовлен, и он лично его не согласовывал.

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За ситуацией следил Томаш Вондрачек, владелец IT-компании Actum Digital. Неделю назад он записал онлайн-обращение, в котором призвал IT-специалистов присоединиться к его инициативе по созданию онлайн-сервиса самостоятельно.

Вскоре откликнулось более 300 программистов, из которых выбрали 60 специалистов, реализовавших этот сервис в рамках двухдневного хакатона 25-26 января. В понедельник 27 января сайт заработал в тестовом режиме. А министра транспорта уволили.

В интервью "Радио Свобода" Вондрачек рассказывает, что стоимость государственного заказа была расточительством.

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