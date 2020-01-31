Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.01.20 12:26

Мининфраструктуры и "Укрзализныця" ведут переговоры о закупке партии американских локомотивов, - Зеленский

Украина заинтересована в усилении развития железнодорожной отрасли страны совместно с Америкой.

Мининфраструктуры и "Укрзализныця" ведут переговоры о закупке партии американских локомотивов, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

"Уверен, что 2020 станет годом, в котором мы увеличим инвестиционное сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли в Украине", - отметил Зеленский.

По его словам, Министерство инфраструктуры Украины и "Укрзализныця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства. 

"Также рассчитываем, что США смогут устранить торговые ограничения, а именно: защитные пошлины на импорт стали в размере 25%", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с Помпео

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100