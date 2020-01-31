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31.01.20 12:28

Нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было.

Нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон, - Помпео

Об этом Помпео сказал на брифинге с президентом Украины в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили – что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - заявил Помпео.

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"Просто нам необходимо найти соответствующее время и соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться, что это произойдет в то время, когда будет показан значительный прогресс. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий. мы говорили об этом", - добавил Помпео.

"Мы всегда будем привествовать президента Зеленского в Вашингтоне и мы уверены, что такая встреча состоиться", - резюмировал Госсекретарь.

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