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31.01.20 12:36

Налоговая возместила почти 100% НДС от заявленных 152,8 млрд грн в 2019 году

Государственная налоговая служба повышает ритмичность и полноту возмещения налога на добавленную стоимость.

верланов

Так, по результатам 2019 налогоплательщикам возместили 151,9 млрд грн НДС. Это на 15,4%, или на 20,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГНС.

В Государственной налоговой службе также подчеркнули, что если в 2018 году было возмещено лишь 89,9% от заявленных 146,4 млрд грн, то в 2019 году - до 99,4% от 152,8 млрд грн.

Налоговая возместила почти 100% НДС от заявленных 152,8 млрд грн в 2019 году 01

"Мы не стоим на месте, постоянно улучшаем качество администрирования и аналитической работы. Благодаря этому с каждым днем ​​возможностей для манипуляций с НДС становится все меньше, а значит - предприятия реального сектора начинают получать возмещение ритмично и в полном объеме ", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

"Для нас изрядно важно, что инвесторы испытывают положительные изменения", - отметил глава налоговой.

Добавим, на днях в американской Cargill, одном из крупнейших инвесторов в аграрный сектор Украины, высоко оценили автоматизацию возмещения НДС предприятиям-инвесторам в Украине. Так, всего за 2019 компании возместили около 3 млрд грн НДС.

Ранее, в ассоциации "Укролияпром", членами которой являются крупнейшие масложировые предприятия Украины, также отметили скорость и ритмичность возмещения НДС экспортерам продукции с высокой добавленной стоимостью.

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