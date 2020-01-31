Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.
"Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, я думаю об Украине, при всем уважении к США, помимо стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться, что мы можем подписать, взять, то я готов ехать завтра", - сказал он.
Зеленский отметил, что не хочет быть "политическим путешественником", как это происходило до него.