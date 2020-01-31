Чиновника ГФС Херсонщины будут судить за избиение прокурора

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что 31 мая 2019 года заместитель начальника одного из отделов оперативного управления ГУ ГФС в Херсонской области выдал себя за брата-близнеца и получил от заместителя прокурора отдела прокуратуры Херсонской области копию обвинительного акта. После подписания налоговиком полученных процессуальных документов, он сообщил прокурору, что обвинительный акт адресован не ему и отказался его возвращать. Затем налоговик ударил прокурора в лицо.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Херсонской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

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