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31.01.20 13:06

Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ на территориях временно оккупированных Крыма и Донбасса

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний и госсекретарь США Майклом Помпео обсудили преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей станице в Facebook

"Приятно встретиться снова с Государственным секретарем США Майклом Р. Помпео уже в Украине, в сердце нашей столицы и административном центре Православной Церкви Украины - Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

В нашем общении с Госсекретарем акцентировал внимание на становлении и развитии Православной Церкви Украины, взаимодействи с обществом, государством и расширении наших международных связей, а также особо отметил вопрос преследования и систематического ограничения прав духовенства и общин Православной Церкви Украины на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса", - написал он.

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Кроме того, Епифаний выразил благодарность американской стороне за твердую и надежную поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, с которыми продолжает сталкиваться Украина, так и на пути государства и демократических реформ.

Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ на территориях временно оккупированных Крыма и Донбасса 01

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