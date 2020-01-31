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31.01.20 13:21

Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов вблизи Луганского и Широкино, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 2 прицельных обстрела позиций защитников Украины, при этом продолжая нарушать минские соглашения.

Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов вблизи Луганского и Широкино, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ночью, почти одновременно, враг нарушил режим тишины на разных участках",  - сказано в сообщении.

Так, около 2:40 от н.п. Логвиновое оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по защитникам Луганского, а с 2:50 от н.п. Саханка противник начал обстрел из этих же образцов оружия по защитникам Широкино. Однако здесь противник применял еще и минометы. В течение 20 минут оккупанты выпустили 13 мин калибра 82 мм.

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Отмечается, что подразделения Объединенных сил вели адекватный огонь, применяя дежурные огневые средства и подавляли вражескую вооруженную активность.

"По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев вследствие прицельных вражеских обстрелов с начала текущих суток нет", - сообщили в Минобороны.

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