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31.01.20 13:32

НАБУ сообщило о подозрении троим задержанным на взятке в $50 тыс. директору ФГИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении трем лицам, уличенным 30 января во время предоставления части взятки в размере $50 тысяч председателю Фонда государственного имущества Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"30 января 2020 года трем лицам, уличенным накануне во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США председателю Фонда государственного имущества Украины, детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - говорится в сообщении бюро.

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Как установило следствие, подозреваемые предложили председателю Фонда госимущества $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.

"По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, подозреваемые планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей.

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