В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 составили:

- необратимыми - 27 человек;

- ранеными и травмированными - 56 человек;

- вооружения и военной техники - 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет).

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"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказано в сообщении.

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