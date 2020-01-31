В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 составили:
- необратимыми - 27 человек;
- ранеными и травмированными - 56 человек;
- вооружения и военной техники - 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет).
"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказано в сообщении.
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