Зеленский - Помпео: "Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру. У нас большие планы в отношении дорог"

"Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, администрацию Президента Трампа, вас лично и весь американский народ за постоянную поддержку Украины – нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно", – сказал Глава государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.
Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки в разных направлениях.
Владимир Зеленский и Майк Помпео обсудили восстановление Донбасса и развитие инфраструктуры в Украине.
"У нас большие планы в отношении дорог. Наш первый шаг – 25 тысяч километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру", – отметил Президент.
Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.
Госсекретарь США выразил поддержку сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом.