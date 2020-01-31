В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом, а в Италии из-за вируса вводят режим чрезвычайного положения

Об этом сообщает ВВС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заболевшие - члены одной семьи. Других подробностей не сообщается.

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Тем временем, правительство Италии в пятницу в связи с угрозой коронавируса приняло решение ввести режим чрезвычайного положения, пишет Интерфакс-Украина. Режим ЧС, наделяющий региональные власти в Италии расширенными полномочиями, должен продлиться шесть месяцев.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем - после выявления в стране первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом. Речь идет о двух китайских туристах: они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.

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Новый вирус выявлен в 21 стране.