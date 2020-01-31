В студии "Свободы слова Савика Шустера" обсудят коронавирус, новый Трудовой кодекс и результаты электронной переписи населения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в студии программы, кроме вопросов о нововведениях в Трудовом кодексе и смертельном коронавирусе, будут говорить об электронной переписи населения, и можно ли ему доверять.

Гостями выпуска станут Дмитрий Дубилет, Министр Кабинета Министров Украины, Тимофей Милованов, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина", Наталия Королевская, народный депутат, "Оппозиционная Платформа - За Жизнь", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики, Юлия Клименко, народный депутат "Голос", Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины, Елена Дума, председатель Всеукраинского профсоюза "Родная Земля", Павел Прудников, заместитель председателя Атомпрофсоюза, Александр Коляда, биолог-генетик.